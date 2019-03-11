Кремль посилив політичний тиск на корінні народи в РФ

Нардеп закликала проголосувати за засудження тиску на корінні народи у РФ після прийняття "мовного закону"

Российские власти усилили политическое давление на коренные народы на территории Российской Федерации. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметила, что такая тенденция наблюдается с 2014 года.

"Начиная с 2014 года, Кремль одновременно с вооруженной агрессией на территории Украины усилил политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России. Особенно с их позицией по поводу вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма", - сообщила Гопко.

По ее словам, после принятия "языкового закона" Верховная рада в этом созыве должна проголосовать за обращение народных депутатов по поводу осуждения нарушения прав коренных народов на территории РФ.

"Надеюсь, что в этом созыве мы сможем выполнить свой долг перед всеми поколениями и принять этот законопроект (обращение народных депутатов к ООН, ПА ОБСЕ, НАТО, СЕ по осуждению нарушений прав коренных народов на территории РФ, - ред.)", - добавила глава комитета.

Напомним, Верховной раде Украины предлагают принять проект постановления №10125 об обращении парламента к международному сообществу по поводу новых санкций против РФ за нарушения прав коренных народов в России.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду внесли проект постановления №10125 об обращении ВР к международному сообществу об осуждении нарушений прав коренных народов в Российской Федерации.

Так, в декабре 2018 года в Раде анонсировали, что украинский парламент может обратиться к международному сообществу по поводу нарушения прав коренных народов в России. Речь идет о системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.