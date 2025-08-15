Кремль урезает выплаты контрактникам, регионы делят по "ценности жизни", - ГУР

На фоне рекордного дефицита бюджета власти РФ сокращают "одноразовые бонусы" за контракт с армией в ряде регионов, одновременно повышая их в других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины в Telegram.
В нескольких субъектах РФ резко снизили единовременные выплаты для тех, кто подписывает контракт с армией.
Параллельно в ряде регионов суммы растут. В Татарстане бонус подняли до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают на миллион больше прежнего, а в Кабардино-Балкарии выплату увеличили с 1,5 до 1,8 млн.
В ГУР отмечают, что фактически в РФ формируется система, при которой жизнь солдат из разных регионов оценивается по-разному.
При этом основной причиной перераспределения средств называют дефицит бюджета и приоритетное финансирование отдельных территорий.
Под давлением военных расходов и санкций экономика России движется к резкому спаду. Основные причины - снижение нефтегазовых доходов, недобор налоговых поступлений и стремительный рост бюджетного дефицита. Банки предупреждают о надвигающемся финансовом кризисе.
В то же время стремительно ухудшается жизнь россиян. Так, во втором квартале 2025 года просроченные платежи по ипотеке в России увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 95 млрд рублей (1,19 млрд долларов). Задолженность по автокредитам выросла на 85%, до 32 млрд рублей (400 млн долларов).