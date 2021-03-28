На Донбасі планують відкрити дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Окупаційні адміністрації РФ планують відкрити виборчі дільниці в окупованій частині Донецької та Луганської областей. Вони розраховують, що жителі ОРДЛО візьмуть участь у голосуванні на майбутніх виборах у Державну думу РФ восени 2021 року.

Про це повідомляє Східна правозахисна група .

Правозахисники зазначають, що такими діями РФ продовжує реалізацію стратегії гібридної війни проти України, а також інтеграцію Луганської та Донецької областей в РФ.

"За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ в ОРДЛО було спущено з Кремля", - зазначають правозахисники.

Участі у виборах зможуть взяти ті жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти.

Раніше українська сторона повідомляла, що на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України.

РБК-Україна писало, що вперше за весь час окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво на цих територіях.