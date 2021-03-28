На Донбасі планують відкрити дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники
Окупаційні адміністрації РФ планують відкрити виборчі дільниці в окупованій частині Донецької та Луганської областей. Вони розраховують, що жителі ОРДЛО візьмуть участь у голосуванні на майбутніх виборах у Державну думу РФ восени 2021 року.
Участі у виборах зможуть взяти ті жителі ОРДЛО, які отримали російські паспорти.
"За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ в ОРДЛО було спущено з Кремля", - зазначають правозахисники.
Серед завдань, які поставив Кремль окупаційним адміністраціям:
- забезпечення участі у голосуванні не менше 50% жителів ОРДЛО (ті які отримали паспорт РФ) від загальної кількості "громадян" РФ ОРДЛО (250-350 тисяч);
- прискорення процесу видачі паспортів РФ в ОРДЛО і збільшення кількості виданих паспортів РФ в ОРДЛО;
- організація медійної кампанії до РФ від місцевих жителів і "політичних діячів" ОРДЛО з вимогою прийняття участі у голосуванні на майбутніх виборах
Правозахисники зазначають, що такими діями РФ продовжує реалізацію стратегії гібридної війни проти України, а також інтеграцію Луганської та Донецької областей в РФ.
Раніше українська сторона повідомляла, що на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України.
РБК-Україна писало, що вперше за весь час окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво на цих територіях.