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Кремль следил за поставками оружия в Украину через камеры домофонов

03:12 11.07.2026 Сб
2 мин
Злоумышленники искали устройства на маршрутах, по которым везут оружие в Украину
aimg Екатерина Коваль
Кремль следил за поставками оружия в Украину через камеры домофонов Фото: российские хакеры атакуют и гражданскую инфраструктуру (Getty Images)
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Россия следила за военными базами НАТО через гражданские камеры, подключенные к Интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, цитирующую голландскую разведку.

Что обнаружила голландская разведка

Хакеры, связанные с Кремлем, получали доступ к камерам, чтобы отслеживать передачу военной техники в Украину - сообщили служба внутренней безопасности AIVD и военная разведка Нидерландов.

Совместное расследование показало, что российская операция была направлена на камеры, повернутые в сторону военных транспортных маршрутов – с целью определить, какое именно оружие отправляют Киеву.

"Организации с IP-камерами на этих маршрутах уже предупредили, чтобы они могли принять меры", - заявили ведомства, описав обнаруженное как "масштабную российскую операцию".

По их словам, операция затронула "европейские страны-члены НАТО, включая Нидерланды, а также Украину".

Почему именно такие камеры

IP-камеры - то есть камеры с доступом к интернету - получили распространение в последние годы из-за дешевого китайского импорта и скоростного широкополосного интернета.

Хотя разведка не уточнила тип сломанных устройств, чаще всего речь идет именно о домофонных системах, которыми люди следят за своей собственностью через смартфон.

Голландское расследование показало, что многие камеры были незащищенными, "часто имеют стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и стандартные конфигурации".

"Когда IP-камера идентифицирована, злоумышленник может попытаться получить доступ к ней через интернет. Это часто относительно легко, поскольку многие IP-камеры, подключенные к интернету, недостаточно защищены", - пояснили в разведке.

Сломанные камеры в современной войне

Слом камер стал привычной практикой в современных войнах - почти любую камеру на улице города, возле дома или бизнеса можно использовать для сбора разведданных.

Практику считают дешевле и проще использования дронов и спутников для сбора разведданных. Она также дает операционное преимущество внезапности, поскольку большинство владельцев камер даже не подозревают, что их устройства сломаны.

Наземные камеры дают уникальный ракурс местности, недоступный обычной воздушной разведывательной технике.

Напомним, российские хакеры также сломали почту чиновников Британии - доступы к переписке продавали на форумах даркнета.

В Google Threat Intelligence Group недавно обнаружили новый шпионский .NET-бекдор STOCKSTAY, который хакеры группировки Turla разворачивают против военных и госучреждений Украины и европейских дипломатических ведомств.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с ФБР разоблачила российские спецслужбы на системных попытках "взломать" мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США.

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