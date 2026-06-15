Кремль списал регионам еще полмиллиарда долларов долгов во избежание дефолта, - СВР

Российское правительство списало бюджетные долги еще шести регионам страны на общую сумму 37,5 млрд рублей (около 525 млн долларов). В Службе внешней разведки Украины считают, что так Москва пытается избежать "дефолта в прямом эфире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СВР .

Как отметили в ведомстве, под списание задолженности попали Республика Саха (Якутия), Татарстан, Хабаровский край, а также Владимирская, Курганская и Омская области.

По данным СВР, Министерство финансов РФ прогнозирует, что совокупный дефицит региональных бюджетов в 2026 году может достичь 1,9 трлн рублей (26,6 млрд долларов). В то же время более 20 российских регионов уже официально имеют статус финансово проблемных.

Среди основных причин ухудшения ситуации называют снижение налоговых поступлений, увеличение социальных расходов и рост нагрузки из-за военных расходов, часть которых федеральная власть перекладывает на регионы.

В разведке напомнили, что практика списания долгов для российских субъектов федерации стала системной. Так, в 2025 году этим механизмом воспользовались 58 регионов, что позволило сократить их долговой портфель примерно на 3,2 млрд долларов.

В 2026 году, по данным СВР, от долговых обязательств уже освободили 54 региона на сумму около 2,4 млрд долларов.

"Фактически Кремль ежегодно вынужден проводить массовое финансовое помилование собственных субъектов, чтобы те не объявили о дефолте в прямом эфире", - отметили в Службе внешней разведки.

В ведомстве считают, что нынешняя ситуация демонстрирует растущую зависимость регионов от федерального центра, которая усиливается на фоне войны.

"Собственная доходная база регионов не растет, расходы не сокращаются, а военная экономика высасывает ресурсы быстрее, чем их успевают восстанавливать. Списание долгов дает регионам кратковременное облегчение, но не устраняет ни одной из причин кризиса", - отметили в СВР.