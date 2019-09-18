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Кремль сумнівається в результативності газових переговорів з Україною

Новини » Енергетика    18.09.2019 - 14:32
Кремль сумнівається в результативності газових переговорів з Україною
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі заявили, що в газовому питанні належить ще багато роботи

На тристоронніх газових переговорах 19 вересня навряд чи вдасться укласти будь-які угоди. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, не варто очікувати конкретних домовленостей на зустрічі 19 вересня в Брюсселі.

"Вдасться домовитися чи ні? Я думаю, не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей. Безумовно, там потрібно вести ще багато копіткої роботи", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 19 вересня у Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року, а також прямі поставки до України.

Раніше також стало відомо, що російська компанія "Газпром" на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію Україні за прямими поставками із знижкою в розмірі 25%.

"У разі укладення прямого договору на постачання газу з "Газпромом", ціна газу для кінцевого споживача на Україні може бути на 25% нижче поточного рівня", - зазначив голова правління компанії Олексій Міллер.

Україна озвучила позицію перед тристоронніми газовими переговорами
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