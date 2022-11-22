Кремль изо всех сил пытается взять под контроль волну критики в адрес армии, - ISW

Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наводняется критикой в адрес российских военных - как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наводняется критикой в адрес российских военных - как внутри страны, так и за ее пределами.

Как отметил один из российских "военкоров", которого цитирует ISW, Россия в информационном противостоянии с Западом выглядит "как котенок против носорога".

Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который в итоге позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта, как пишет издание, могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

Сообщается, что регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине и было нацелено в первую очередь на западные соцсети - по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов".

Госдума, вероятно, таким образом пытается устранить сомнения в способности Кремля излагать и отстаивать действия России в Украине перед внутренней аудиторией, а также создать прямое средство противодействия внутренним и внешним источникам несогласия в интернете, отмечают эксперты ISW.

Напомним, по мнению аналитиков, удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и Минобороны о ходе войны против Украины.

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