"Північний потік-2" не буде сертифіковано в I половині 2022, - німецький регулятор
Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" найближчим часом. У тому числі в першій половині 2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У першому півріччі 2022 року не буде", - заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, коментуючи строки сертифікації.
За його словами, компанія оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" була припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський хоче використати "Північний потік-2" для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.