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Кремль про санкції Євросоюза та США: "маніакальна наполегливість"

Новость на русском → Москва, Вівторок 16 лютого 2021 14:43
Кремль про санкції Євросоюза та США: "маніакальна наполегливість" Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія заявила про готовність до вирішення питань з Заходом в рамках діалогу. Втім, в Кремлі назвали маніакальними розмови ЄС і США про санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

Пєсков вважає, що потенційна загроза таких "недружніх" проявів зобов’язує "перебувати в постійній мобілізації і готовності до таких проявів".

"Розмова про санкції, на жаль, ведеться і в Брюсселі, вона ведеться і в США зовсім з маніакальною наполегливістю. Це те, що ми не вітали б, це те, що нам не сподобалося б", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європейський Союз сам зруйнував каркас відносин з Російської Федерацією. Зокрема, через підтримку України.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції.

Зазначимо, в США заявили, що санкції за агресію проти України збережуться, поки РФ не змінить свій курс.

Раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України.

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