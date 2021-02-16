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Кремль о санкциях Евросоюза и США: "маниакальная настойчивость"

Новина українською → Москва, Вторник 16 февраля 2021 14:43
Кремль о санкциях Евросоюза и США: "маниакальная настойчивость" Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия заявила о готовности к решению вопросов с Западом в рамках диалога. Однако, в Кремле назвали маниакальными разговоры ЕС и США о санкциях против Российской Федерации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков считает, что потенциальная угроза таких "недружественных" проявлений обязывает находиться в "постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".

"Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совсем с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины.

Напомним, в МИД России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции.

Отметим, в США заявили, что санкции из-за агрессии против Украины сохранятся, пока РФ не изменит свой курс.

Ранее в американском посольстве в Киеве уверяли, что США останутся непоколебимыми в поддержке Украины.

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