Кремль расширяет "теневой флот": разведка раскрыла новые планы России

Причина изменения стратегии

По данным разведки, Москва пошла на такой шаг из-за участившихся задержаний судов, перевозящих российскую нефть в обход санкций.

В последние месяцы подобные танкеры все чаще задерживают страны Европы и США.

Кроме того, разведка не исключает, что такие действия могут быть связаны с возможной координацией между Россией и Ираном.

Речь идет о безопасности прохода судов "теневого флота" через районы военного конфликта на Ближнем Востоке.

План перерегистрации десятков танкеров

В ближайшее время подсанкционная структура Российского морского регистра судоходства планирует провести идентификацию и технический осмотр около 80 танкеров, после чего их намерены перерегистрировать.

По данным разведки, суда принадлежат компаниям, зарегистрированным в разных странах. Среди них — Сейшельские острова (35 танкеров), Китай (23), Азербайджан (13) и Самоа (8).

Также в списке есть судовладельцы, зарегистрированные во Вьетнаме, Индии, ОАЭ и на Маршалловых островах.

Возможные угрозы для Запада

В украинской разведке считают, что увеличение числа танкеров под российским флагом может облегчить внедрение на такие суда агентуры российских спецслужб.

По оценке ведомства, это может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности против стран Запада, особенно в регионе Балтийского моря, через который проходит более 40% морского экспорта российской нефти.

Пример использования "теневого флота"

В разведке также напомнили о случае с танкером BELLA 1. В январе 2026 года это судно, перевозившее нефть в интересах Ирана и Венесуэлы, получило российскую регистрацию после того, как было выявлено использование фальшивого флага Гайаны.

По оценке украинской разведки, подобные действия дают Кремлю дополнительные возможности использовать такие суда как инструмент гибридного давления на страны Европы и другие государства Запада.