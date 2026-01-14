Кремль считает "убытки от ВСУ" на Донбассе: в Украине резко отреагировали
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о якобы "убытках от ВСУ" на Донбассе и в приграничных регионах России на более 706 млрд рублей. Это заявление является очередной информационной манипуляцией Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Украина якобы нанесла России и оккупированным территориям ущерб на сумму более 706 млрд рублей, что эквивалентно примерно 9 млрд долларов
По его словам, речь идет о последствиях действий ВСУ на Донбассе и в приграничных регионах РФ.
"Однако ключевой манипуляцией является сознательное стирание причин войны. До 2014 года Донбасс не был зоной боевых действий, там не было массовых разрушений и тысяч погибших. Все это появилось только после начала российского военного вмешательства", - отметили в ЦПД.
Фактически Кремль пытается создать альтернативную юридическую реальность, в которой агрессор якобы становится жертвой. Как признают сами российские чиновники, теперь Москва хочет "зафиксировать вред, причиненный Украине", чтобы в будущем использовать это в собственных политических целях.
"В информационном пространстве РФ уже открыто продвигается тезис, что "ответственность за разрушения должны нести украинские военные", несмотря на то, что именно российская армия уничтожала города Донбасса, Харьковщины и юга Украины", - подчеркнули в ЦПД.
Война в Украине
Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил президентские указы об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Это уже 18-е голосование парламента по этому вопросу с начала полномасштабной войны.
Срок действия предыдущих решений истекает 3 февраля, поэтому новое продление планируют установить до 4 мая 2026 года.
Накануне, 13 января, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду соответствующие законопроекты, которые предусматривают пролонгацию обоих режимов еще на 90 суток.
Согласно документам, военное положение и мобилизация должны действовать с 5:30 утра 3 февраля 2026 года в течение следующих трех месяцев.
Последний раз Верховная Рада принимала продление этих режимов до 3 февраля 2026 года.
Ранее Владимир Зеленский отмечал, что военное положение может быть отменено только после получения Украиной надежных гарантий безопасности. По его словам, без таких гарантий война фактически не завершится, ведь будет сохраняться угроза повторной агрессии со стороны России.