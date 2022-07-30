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Кремль намагається відтворити "імперію зла", - глава Міноборони Польщі

Фото: Маріуш Блащак, голова Міноборони Польщі (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії намагається відтворити Радянський Союз, який являє собою "імперію зла". Але країна-агресор не досягне своєї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує RMF24.

"Сполучені Штати призвели до зникнення "імперії зла" наприкінці 1980-х років. Завдяки президенту Рейгану (Рональд Рейган, 40-й президент США-ред.), а також за великої участі польського Папи святого Іоанна Павла II, "імперія зла" припинила своє існування. Сьогодні ми спостерігаємо спроби відтворити цю імперію, з боку кремлівських правителів", - заявив Блащак під час зустрічі з командувачем армією США в Європі та Африці Деррілом Вільямсом.

Він підкреслив, що завдяки співпраці Польщі та США всі спроби росіян відтворити "імперію зла" зазнають невдачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy.

Також ми писали, що Польща незабаром може почати навчання українських військових.

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