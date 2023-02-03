Кремль провалил попытки мотивировать россиян для затяжной войны, - ISW

В своем выступлении 2 февраля на концерте, посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск Красной армией в Сталинградской битве, президент России Владимир Путин заявил, что страна вновь столкнулась с современным проявлением нацизма, непосредственно угрожающим РФ

Путин использовал ошибочные исторические параллели, чтобы провести аналогию "специальной военной операции" в Украине с Великой Отечественной войной, отчасти в попытке создать долгосрочные информационные условия для затяжной войны в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров аналогичным образом увековечил 2 февраля информационную операцию о том, что война в Украине представляет реальную внутреннюю угрозу, и заявил, что поставляемое Западом оружие большой дальности требует усилий.

Лавров продвигает текущую информационную операцию, направленную на освещение вымышленной угрозы украинских наземных атак на территорию России, чтобы сделать последствия войны более заметными для внутренней аудитории, считают аналитики.

Эксперты отмечают, что эти усилия со стороны российских официальных лиц не приводят к желаемому эффекту мотивации россиян к участию в войне.

Госслужбы России объявили, что со 2 февраля прием заявлений на новые паспорта приостановлен. Нехватка микрочипов для паспортов отчасти являются следствием массового обращения за заграничными паспортами в 2022 году, отчасти из-за исхода, вызванного частичной мобилизацией.

Увеличение количества заявлений на получение паспорта указывает на то, что усилия по социальной подготовке, направленные на то, чтобы провести "специальную военную операцию" в России и оживить патриотический пыл, не дают желаемого эффекта, подчеркивают в ISW.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Совет ЕС утвердил полное прекращение Соглашения об упрощенном визовом режиме из РФ из-за российского вторжения в Украину.

Также ранее мы писали, что Еврокомиссия предоставила обновленные рекомендации для государств-членов по выдаче виз и пограничному контролю для российских граждан на внешних границах ЕС.

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