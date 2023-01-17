Кремль приравнял Пригожина к врагу за попытки подорвать доверие к Шойгу, - ISW

Кремль продолжает публично оспаривать заявления основателя и куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что только наемники участвовали в захвате Соледара. В то же время "повар Путина" пытается подорвать доверие к Минобороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как пишут аналитики, президент России Владимир Путин приписал успех на передовой Министерству обороны.
Заявление Путина транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению и, вероятно, было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее глава Кремля воздерживался от комментариев о тактических успехах в Украине, считают эксперты.
Путин, возможно, также стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях.
Минобороны России в свою очередь также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа и воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции вокруг Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание о силах "Вагнера" в своем ежедневном брифинге.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в преднамеренном разоблачении конфликта между Минобороны России и "Вагнером" в российском информационном пространстве.
Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются "продуктами информационных манипуляций".
Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций исходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые также ведут себя аналогичным образом.
Аналитики считают, что заявление Пескова могло быть негласно адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более наглой.
Пригожин заявил, что у него нет оснований не доверять Пескову. Основатель ЧВК "Вагнера" продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, считают эксперты.
Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.
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