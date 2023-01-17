Кремль приравнял Пригожина к врагу за попытки подорвать доверие к Шойгу, - ISW

Как пишут аналитики, президент России Владимир Путин приписал успех на передовой Министерству обороны.

Заявление Путина транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению и, вероятно, было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее глава Кремля воздерживался от комментариев о тактических успехах в Украине, считают эксперты.

Путин, возможно, также стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях.

Минобороны России в свою очередь также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа и воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции вокруг Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание о силах "Вагнера" в своем ежедневном брифинге.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в преднамеренном разоблачении конфликта между Минобороны России и "Вагнером" в российском информационном пространстве.

Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются "продуктами информационных манипуляций".

Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций исходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые также ведут себя аналогичным образом.

Аналитики считают, что заявление Пескова могло быть негласно адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более наглой.

Пригожин заявил, что у него нет оснований не доверять Пескову. Основатель ЧВК "Вагнера" продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, считают эксперты.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война находится в решающей фазе, но это не означает, что российские силы планируют задействовать все ресурсы в предстоящих действиях.

Известный блогер возродил до февраля 2022 года дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине близкого союзника Путина Виктора Медведчука.

Назначение начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова командующим театром военных действий российских войск в Украине, в частности, не вызвало значительной волны критики в дискурсе российских националистических блогеров.

Российские силы продолжали наносить локальные удары по возвращению утраченных позиций в районе Сватово и на Купянском направлении, в то время как украинские силы продолжали наступательные операции в районе Кременной.

Российские силы добились дополнительных территориальных успехов к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от города.

Российские силы продолжали наземные атаки в районе Авдеевки и Донецка.

Российские силы продолжали усилия по накоплению живой силы на левобережье Херсонской области и разработке новых логистических маршрутов между Россией и югом Украины.

Низкая дисциплина в российских войсках по-прежнему представляет прямую опасность для российских солдат и ограничивает эффективность сил.

Ранее аналитики ISW сообщили, что Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар.

Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.

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