Кремль скрывает экономический провал и потери в войне ради давления на Запад, - ISW

Аналитики напоминают, что во время заседания Совета стратегического развития Путин сосредоточился на якобы мерах Кремля по поддержке семей и повышению рождаемости.

"Путин заявил, что уровень рождаемости продолжает снижаться, в частности из-за неназванных "внешних вызовов" - вероятно, частично имея в виду демографические последствия войны России против Украины, - указывают в ISW.

Путин также заявил, что к концу 2025 года рост ВВП России составит около 1%, а инфляция останется на уровне 6% или ниже. При этом центральный банк РФ прогнозирует 4-5% инфляции в 2026 году. Он утверждает, что российская экономика может "увеличивать импульс" при низкой безработице.

Однако, по данным ISW, реальная экономическая ситуация в России значительно хуже, чем пытается показать Кремль. Аналитики отмечают, что Путин намеренно избегает упоминаний о войне в Украине в своих экономических речах, чтобы не связывать экономические проблемы с военными потерями и расходами.

В отчете также говорится, что активизация таких заявлений накануне встречи США и РФ в Москве 2 декабря свидетельствует о попытке Путина убедить Вашингтон в неэффективности санкционного давления и "невозможности" заставить Россию к компромиссам.

ISW отмечает, что Кремль продвигает два ложных нарратива - об "устойчивой экономике" и "неизбежной победе России". Они направлены на то, чтобы создать у Запада и Украины ощущение безысходности и заставить согласиться на условия Москвы.

Аналитики подчеркивают: на самом деле Россия имеет ряд критических слабых мест - как на поле боя, так и в экономике - которые могут заставить Кремль к реальным уступкам.