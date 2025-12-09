RU

Кремль скрывает экономический провал и потери в войне ради давления на Запад, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику как такую, которая может поддерживать длительную войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что во время заседания Совета стратегического развития Путин сосредоточился на якобы мерах Кремля по поддержке семей и повышению рождаемости.

"Путин заявил, что уровень рождаемости продолжает снижаться, в частности из-за неназванных "внешних вызовов" - вероятно, частично имея в виду демографические последствия войны России против Украины, - указывают в ISW.

Путин также заявил, что к концу 2025 года рост ВВП России составит около 1%, а инфляция останется на уровне 6% или ниже. При этом центральный банк РФ прогнозирует 4-5% инфляции в 2026 году. Он утверждает, что российская экономика может "увеличивать импульс" при низкой безработице.

Однако, по данным ISW, реальная экономическая ситуация в России значительно хуже, чем пытается показать Кремль. Аналитики отмечают, что Путин намеренно избегает упоминаний о войне в Украине в своих экономических речах, чтобы не связывать экономические проблемы с военными потерями и расходами.

В отчете также говорится, что активизация таких заявлений накануне встречи США и РФ в Москве 2 декабря свидетельствует о попытке Путина убедить Вашингтон в неэффективности санкционного давления и "невозможности" заставить Россию к компромиссам.

ISW отмечает, что Кремль продвигает два ложных нарратива - об "устойчивой экономике" и "неизбежной победе России". Они направлены на то, чтобы создать у Запада и Украины ощущение безысходности и заставить согласиться на условия Москвы.

Аналитики подчеркивают: на самом деле Россия имеет ряд критических слабых мест - как на поле боя, так и в экономике - которые могут заставить Кремль к реальным уступкам.

 

Санкции против России

Евросоюз вводит санкции против России с 2014 года, а после полномасштабного вторжения 2022-го значительно расширил их перечень.

По состоянию на 2025 год ЕС принял 19 пакетов ограничений и работает над двадцатым. Каждый новый пакет усиливает санкционное давление: в списки добавляют новых физических и юридических лиц, а также расширяют перечень товаров двойного назначения.

По прогнозам, двадцатый пакет санкций может быть утвержден в январе 2026 года.

Кроме того, недавно стало известно, что Евросоюз рассматривает новые меры против участников, которые способствуют деятельности так называемого "теневого флота" российских танкеров

Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине