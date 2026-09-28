Кремль пригрозил Украине "ценой" за удары: Песков сделал циничное заявление

По словам Пескова, Украине якобы "придется заплатить цену" за свои действия в последние месяцы - и это, мол, уже происходит в виде ударов российской армии.

По переговорам по Украине Песков ничего конкретного не сообщил - лишь отметил, что глава Кремля якобы "очень исчерпывающе высказался" о позиции России.

Относительно США спикер сказал, что диалог по контролю над вооружениями нужно было возобновлять "еще вчера".