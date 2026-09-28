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Кремль пригрозил Украине "ценой" за удары: Песков сделал циничное заявление

13:58 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

Кремль оправдал удары по Украине и цинично пообещал, что Россия сделает так, чтобы никто больше не решался планировать сокрушительные удары по ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, Украине якобы "придется заплатить цену" за свои действия в последние месяцы - и это, мол, уже происходит в виде ударов российской армии.

По переговорам по Украине Песков ничего конкретного не сообщил - лишь отметил, что глава Кремля якобы "очень исчерпывающе высказался" о позиции России.

Относительно США спикер сказал, что диалог по контролю над вооружениями нужно было возобновлять "еще вчера".

Между тем, на Лиманском направлении ВСУ освободили несколько населенных пунктов и взяли более 250 пленных - россияне сдавались целыми подразделениями вместе с офицерами.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики ISW считают маловероятным, что глава Кремля согласится на энергетическое перемирие.

По предварительным данным, он снова делает ставку на дальнобойные удары по Украине зимой.

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