UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кремль пригрозив Україні "ціною" за удари: Пєсков зробив цинічну заяву

13:58 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)

Кремль виправдав удари по Україні і цинічно пообіцяв, що Росія зробить так, щоб ніхто більше не наважувався планувати "нищівні удари" по ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Україні нібито "доведеться заплатити ціну" за свої дії в останні місяці - і це, мовляв, вже відбувається у вигляді ударів російської армії.

Щодо переговорів по Україні Пєсков нічого конкретного не повідомив - лише зазначив, що глава Кремля нібито "дуже вичерпно висловився" про позицію Росії.

Стосовно США речник сказав, що діалог щодо контролю над озброєннями треба було відновлювати "ще вчора".

Тим часом на Лиманському напрямку ЗСУ звільнили кілька населених пунктів і взяли понад 250 полонених - росіяни здавалися цілими підрозділами разом з офіцерами.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики ISW вважають малоймовірним, що глава Кремля погодиться на енергетичне перемир'я.

За попередніми даними, він знову робить ставку на далекобійні удари по Україні взимку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КремльНПЗПєсковВійна в Україні