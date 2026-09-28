Кремль пригрозив Україні "ціною" за удари: Пєсков зробив цинічну заяву

За словами Пєскова, Україні нібито "доведеться заплатити ціну" за свої дії в останні місяці - і це, мовляв, вже відбувається у вигляді ударів російської армії.

Щодо переговорів по Україні Пєсков нічого конкретного не повідомив - лише зазначив, що глава Кремля нібито "дуже вичерпно висловився" про позицію Росії.

Стосовно США речник сказав, що діалог щодо контролю над озброєннями треба було відновлювати "ще вчора".