Российские власти намерены организовать централизованную платформу для африканских выпускников российских вузов.

По информации Центра противодействия дезинформации (ЦПД), основная цель инициативы — скоординировать действия этих выпускников, которые уже активно участвуют в продвижении русского языка и формировании позитивного образа России за пределами страны.

Механизм и цели

Инициатива была озвучена на конференции "Русский язык — основа интеграционного диалога в СНГ" и затем обнародована через ресурс, находящийся под санкциями, специализирующийся на российской пропаганде и влиянии в Африке.

Создание платформы позволит российским властям институционально закрепить образовательное влияние, превратив выпускников в агентуру культурного и политического воздействия, способную продвигать пророссийские идеи и формировать лояльные элиты в африканских странах.

Контекст и оценка экспертов

В ЦПД подчеркивают, что Кремль давно использует обучение иностранцев как инструмент "мягкой силы".

Платформа позволит закрепить эту практику на институциональном уровне, обеспечивая постоянный контроль за выпускниками и их вовлечением в продвижение интересов России за рубежом.