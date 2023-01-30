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Боррель заявил, что ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией

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Европа, Понедельник 30 января 2023 12:37
Боррель заявил, что ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Евросоюз неспособен помешать торговле России со странами Африки. При этом ЕС не просит африканские страны "выбирать сторону" в войне в Украине, а лишь соблюдать устав ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля Financial Times.

"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", - сказал он.

При этом по словам Борреля, есть разница между желанием "пощадить Россию" и отказаться признать явное нарушение россиянами международного права в Украине.

"Мы не просим их и не просим никакие африканские страны или страны мира выбирать сторону. Мы лишь просим их встать на сторону устава ООН", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Боррель выразил надежду, что Южная Африка использует свои связи с Россией, чтобы убедить ее прекратить войну против Украины.

Напомним, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, ЮАР дважды воздержалась во время голосования важных для Украины резолюций в Генассамблее ООН, а именно об осуждении российского вторжения и против аннексии РФ украинских областей.

Кроме того, также стало известно, что Южная Африка может помогать РФ обходить санкции. Так, недавно СМИ писали, что ЮАР скрыла груз с находящегося под ограничениями российского судна.

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