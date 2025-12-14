Кремль усиливает ядерную угрозу миру: "Орешник" идет в серийное производство, - разведка

"Россия намерена увеличивать серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части в ядерном снаряжении", - отметил Иващенко.

Глава украинской разведки подчеркнул, что на развитие программы выделяется приоритетное финансирование из Фонда национального благосостояния РФ, что свидетельствует о стратегической важности "Орешника" для российского военно-промышленного комплекса.

По его словам, в серийном производстве ракеты задействованы более 50 предприятий РФ, среди которых ведущие научно-исследовательские и производственные организации: НИИ командных приборов, ЦНИИ судостроительного машиностроения, АО "Краснодарский приборный завод "Каскад", АО "Калугаприбор", АО "Калужский электромеханический завод", АО "Прибой", АО "НИИ "Солитон" и АО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент".

Иващенко напомнил, что ракета "Орешник" фактически является модернизированной версией РС-24 "Ярс", разработка которого продолжалась с начала 2000-х годов. Главное отличие между ними заключается в конструкции: у "Орешника" две ступени вместо трех, что позволяет повысить эффективность и маневренность при запуске.

Украинская разведка призывает международное сообщество внимательно следить за наращиванием потенциала России, подчеркивая, что увеличение серийного производства и модернизация ядерных систем является прямой угрозой безопасности Европы и мира.