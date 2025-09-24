RU

Кремль повысит налоги с жителей России для продолжения войны

Фото: жителям России повысит налоги для продолжения войны против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 2026 года. По данным ведомства, это позволит профинансировать военные расходы в четвертом году войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

Основная цель - война

Минфин заявил, что повышение налогов будет "направлено прежде всего на финансирование обороны и безопасности". Дополнительно предложены новые меры, включая рост налогов для игорного бизнеса.

"Стратегический приоритет - это обеспечение финансовой поддержки потребностей страны в области обороны и безопасности и социальной поддержки семей участников специальной военной операции (так на территории Россию называют войну против Украины, - ред.)", - говорится в заявлении.

Расходы на армию

В министерстве заявили, что средства, заложенные в бюджет, позволят обеспечивать армию оружием и военной техникой. Дополнительные доходы пойдут на выплату зарплат военным, выплатам их семьям и модернизацию военных предприятий.

Таким образом, повышение налоговой нагрузки в России напрямую связано с продолжением войны. Основные ресурсы будут сосредоточены на армии и военной промышленности.

Владимир Путин на прошлой неделе дал сигнал, что готов к росту отдельных налогов ради покрытия дефицита во время войны.

Расходы России и Украины на войну

Расходы России на войну в 2024 году составили 149 млрд долларов.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Украина несет самую большую военную нагрузку в мире. Ее военные расходы как доля ВВП составили 34% в 2024 году. Украина потратила 65 млрд долларов своих денег и получила помощь на 60 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил военные расходы на год войны в 120 млрд долларов.

Члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году.

