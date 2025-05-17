Кремль подтвердил, что между Путиным и Трампом готовится телефонный разговор

Напомним, несколько часов назад глава Белого дома объявил о серии важных телефонных переговоров с президентами России и Украины. Трамп рассчитывает, что это приведет к прекращению огня.

"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп отметил, что намерен обсудить с Путиным вопросы торговли.

"Затем я буду говорить с президентом Украины (Владимиром, - ред.) Зеленским, а затем вместе с ним - с различными странами-членами НАТО... (Надеюсь, - ред.) будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", - добавил президент США.

Также мы писали, что сегодня состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Американский дипломат написал в соцсетях, что США представили сильный мирный план и настало время закончить войну.

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