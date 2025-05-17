Рубио: США представили сильный план мира, время закончить войну

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты представили сильный план касаемо мира в Украине. Он подчеркнул, что настало время завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Я повторил послание (Трампа - ред.): смерть и разрушения должны прекратиться. США представили сильный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим эту огромную возможность. Настало время положить конец этой войне", - говорится в сообщении.

Публикация Рубио была опубликована после того, как он провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил госсекретарь, в ходе общения он повторил месседж президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине должна быть окончена.

Напомним, что перед этим был опубликован официальный отчет о разговоре на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты стремятся достичь окончательного прекращения войны между Россией и Украиной. Комплексный мирный план, предложенный Соединенными Штатами, определяет лучший путь вперед", - говорилось на сайте, цитируя ход переговоров.

Также мы писали, что в Министерстве иностранных дел РФ тоже прокомментировали разговор. Там заявили, что стороны обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Кроме того, Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США "в этом контексте".

Во время беседы были затронуты и другие международные и региональные проблемы, но детали неизвестны.

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