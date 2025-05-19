Кремль под управлением стариков: британская разведка увидела признаки недовольства
Российское государство все больше напоминает геронтократию - форму правления, при которой руководители значительно старше большей части взрослого населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter (Х).
Большинство высшего руководства России, включая Путина (72 года), находятся в возрасте, приближающемся к или превышающем среднюю продолжительность жизни мужчин в России по данным за 2023 год (примерно 68 лет).
Как отмечается в сводке, секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу продлил свой военный контракт еще на 5 лет - до 2030 года, когда ему исполнится 75 лет. Шойгу, близкий союзник Путина пропустил военный парад в Москве 9 мая 2025 года по состоянию здоровья.
"С высокой вероятностью, Путин стремится удерживать на ключевых должностях своих близких союзников, чтобы обеспечить воспринимаемую стабильность режима, а также собственное выживание", - говорится в сообщении.
Недовольство более молодых
По данным британской разведки, политические назначения происходят на основе патронажа и давней личной лояльности к Путину, а не на основе заслуг, что, вероятно, вызывает недовольство и разочарование среди молодого поколения амбициозных потенциальных лидеров.
"Это также существенно подрывает эффективность и результативность управленческих решений, которые, скорее всего, принимаются не самыми компетентными, а теми, кто проявил наибольшее и наиболее продолжительное согласие и преданность, а также теми, кто получает наибольшую выгоду от авторитаризма Путина", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, согласно "Индексу восприятия демократии" фонда "Альянс демократий", президент США Дональд Трамп обошел Путина и Си Цзиньпина в антирейтинге мировых лидеров.
Трамп является самым узнаваемым в мире политическим лидером, 85% респондентов заявили, что знают, кто он. Владимир Путин следует за ним с 81%, в то время как 63% слышали о председателе КНР Си Цзиньпине и 35% о премьер-министре Индии Нарендре Моди.
В 82% стран мира у Трампа чистый отрицательный рейтинг, значительно хуже, чем у Путина (61%) и Си Цзиньпина (44%).
Жители России в основном поддерживают Путина. Его рейтинг стабильно превышает 80%.
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