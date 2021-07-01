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Кремль відповів Зеленському на слова про український прапор над Держдумою

Автор: РБК-Україна

У російському Кремлі оцінили заяву президента України Володимира Зеленського про український прапор над Державною думою Росії. Там впевнені, що російський триколор залишиться на своєму місці.

Про це в інтерв'ю "Першому каналу" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що якби українці і росіяни були одним народом, то в Москві ходила б гривня, а над Державною думою майорів би жовто-синій прапор.

"Над Державною думою майорів і буде далі майоріти все-таки російський триколор", - прокоментував Пєсков цю заяву.

Нагадаємо, сьогодні Пєсков назвав Україну нібито несамостійною державою і заявив, що Росія готує нову архітектуру заходів безпеки, які застрахують її на випадок вступу України до НАТО.

Крім того, він назвав прагнення України до НАТО загрозою для всієї Європи.

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Володимир ЗеленськийПєсковКремль