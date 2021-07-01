У Путіна вважають прагнення України до НАТО загрозою для Європи
Влада Російської Федерації вважає прагнення України стати членом НАТО загрозою для всієї Європи. Це нібито може посилити напруженість на континенті.
Про це в інтерв'ю "Першому каналу" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Прагнення в бік НАТО може додати більше нестабільності всьому європейському континенту. Фактично, може перекреслити перспективи до нормалізації відносин між Росією і Україною і додати неабияк напруженості по всьому периметру наших кордонів", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін говорив, що в питанні можливого вступу України до НАТО поки нічого обговорювати, але це буде так званою "червоною лінією" для Москви.
У самому НАТО заявляють, що у російської сторони немає права голосу в цьому питанні, і вступ до військового блоку є суверенним правом кожної держави.