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У Путіна вважають прагнення України до НАТО загрозою для Європи

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Москва, Четвер 01 липня 2021 14:50
У Путіна вважають прагнення України до НАТО загрозою для Європи Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Влада Російської Федерації вважає прагнення України стати членом НАТО загрозою для всієї Європи. Це нібито може посилити напруженість на континенті.

Про це в інтерв'ю "Першому каналу" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Прагнення в бік НАТО може додати більше нестабільності всьому європейському континенту. Фактично, може перекреслити перспективи до нормалізації відносин між Росією і Україною і додати неабияк напруженості по всьому периметру наших кордонів", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін говорив, що в питанні можливого вступу України до НАТО поки нічого обговорювати, але це буде так званою "червоною лінією" для Москви.

У самому НАТО заявляють, що у російської сторони немає права голосу в цьому питанні, і вступ до військового блоку є суверенним правом кожної держави.

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