У Путіна назвали Україну "несамостійною" державою

У Росії заявили, що Україна нібито несамостійна держава. У Кремлі заявили про вплив Заходу на політику України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, РФ продумує архітектуру заходів безпеки, які застрахують її на випадок продовження руху Києва в НАТО.

"Україна - несамостійна держава", - заявив Пєсков.

Раніше Володимир Путін заявив, що "питання України вирішуються в Вашингтоні". Український лідер Володимир Зеленський різко відповів Путіну.

"Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "а навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?", - сказав він.