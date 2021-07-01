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У Путіна назвали Україну "несамостійною" державою

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Москва, Четвер 01 липня 2021 14:34
У Путіна назвали Україну "несамостійною" державою Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що Україна нібито несамостійна держава. У Кремлі заявили про вплив Заходу на політику України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, РФ продумує архітектуру заходів безпеки, які застрахують її на випадок продовження руху Києва в НАТО.

"Україна - несамостійна держава", - заявив Пєсков.

Раніше Володимир Путін заявив, що "питання України вирішуються в Вашингтоні". Український лідер Володимир Зеленський різко відповів Путіну.

"Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "а навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною. За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.

Також голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві.

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