Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні у переговорах з РФ

Кремль заявив, що очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання Мінських домовленостей
Росія буде чекати конкретних дій від України після заяви глави АП Андрія Богдана про намір провести референдум про діалог з Росією. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.
За його словами, "Кремль очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання Мінських домовленостей" і нормалізації двосторонніх відносин з Росією. Однак, РФ не бачить кроків у даному напрямку.
"Це внутрішня справа України, безумовно", - підкреслив Пєсков.
Нагадаємо, вчора глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинне розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом.
"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", - уточнив Богдан.
РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Володимира Зеленського в разі поступок Російській Федерації чекає швидке падіння рейтингу..