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Кремль відмовився підтвердити, що Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю

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Москва, П'ятниця 06 травня 2022 14:02
Кремль відмовився підтвердити, що Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився підтвердити, що Володимир Путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом за висловлювання Сергія Лаврова про євреїв. Він заявив, що телефонна розмова двох лідерів була важлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Під час сьогоднішнього брифінгу зі ЗМІ Пєскову поставили запитання: "Путін вибачився перед Бенетом?". У відповідь представник Кремля заявив, що розмова лідерів РФ та Ізраїлю була дійсно дуже важливою.

"Зараз нам нічого додати до того, що ми повідомили в письмовому повідомленні за результатами цього спілкування", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, ізраїльські ЗМІ повідомили про те, що в ході телефонної розмови Путін вибачився перед Бенетом за слова Лаврова. При цьому в релізі Кремля згадка про це відсутня.

Зазначимо, раніше Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Він також згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером.

Заява Лаврова викликала міжнародний скандал - РБК-Україна зібрало реакцію світової спільноти.

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