У Кремлі заявили, що зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони. РФ нібито не ставила ніяких ультиматумів.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає видання "РИА Новости".

Однак, за його словами, Україна нібито повинна була давно виконати раніше взяті на себе зобов'язання з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, посол Франції заявив, що передумовою нормандського саміту є обов'язкове виконання паризьких домовленостей в повному обсязі.

Зазначимо, Україна, Франція і Німеччина домовилися докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав нормандського формату.

Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.