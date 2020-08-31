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Кремль назвав терміни зустрічі Путіна і Лукашенка

Москва, Понеділок 31 серпня 2020 13:07
Кремль назвав терміни зустрічі Путіна і Лукашенка
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін зустрінуться в найближчі два тижні. Лукашенко поїде в Москву.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

Однак, він каже, що ще узгоджуються терміни.

"Два президенти вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом пари тижнів зустріч відбудеться", - сказав Пєсков.

Про зустріч два президенти домовилися по телефону 30 серпня.

Нагадаємо, Російська Федерація підготувала силовиків на прохання на випадок загострення ситуації в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко і Путін готові задіяти війська при загрозі із Заходу.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон виступив проти зовнішнього втручання у внутрішньополітичну кризу в Білорусі.

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