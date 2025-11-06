RU

Кремль ловят на фейках: журналисты разоблачили постановочные встречи Путина

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Журналисты расследовательского проекта "Система" выяснили, что Кремль регулярно выдает заранее записанные встречи российского диктатора Владимира Путина за актуальные события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Отмечается, что такие видео называют "консервами", ведь их публикуют в дни, когда Путин фактически не появляется на публике.

Механизм прост: чиновники приходят на запись заранее, а в день публикации должны появиться на других мероприятиях в таком же образе - чтобы создать ощущение "прямой трансляции". Но, как отметили в центре, сохранить абсолютную идентичность не получается.

Пример: глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В 2025 году она "участвовала" в двух разных встречах с Путиным, которые были опубликованы в апреле и сентябре. В обоих случаях в день выхода "консервы" она появлялась на других публичных мероприятиях в той же одежде.

Но различия выдают:

  • разные серьги на "консерве" и на настоящих мероприятиях 9 апреля;
  • разное расположение книг в путинском кабинете;
  • необычная и повторяющаяся раскладка ручек и карандашей на столе, которая совпадает между встречами, якобы состоявшимися с разницей в полтора месяца.
 

Эти детали показывают, что режим сознательно моделирует "активность" диктатора и пытается скрыть его отсутствие в реальном времени.

Российские фейки

Заметим, что российские оккупанты неоднократно были замечены на лжи и манипуляциях. В частности, на днях российская пропаганда начала распространять фейк о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят покинуть позиции или сдаться в плен.

А до этого в сети намеренно распространили видео, на котором румынские болельщики во время матча сборной Украины выкрикивают фамилию российского диктатора Владимира Путина. Хотя конечно, это тоже оказалось фейком.

