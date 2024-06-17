"Скандировали "Путин". Украина развенчала фейк о румынских болельщиках

В сети распространили видео, на котором румынские болельщики во время матча сборной Украины выкрикивают фамилию российского диктатора Владимира Путина. Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

В Центре напомнили, что фейковое видео с болельщиками сборной Румынии распространяли в Telegram. "Это видео - фейк. Фейкоделы заменили звуковую дорожку", - подчеркнули в Центре. Там также добавили, что авторы фейка использовали известную кричалку украинских болельщиков, в которой упоминается глава Кремля. Они вырезали из нее часть, оставив только фамилию.