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Можливий несподіваний результат. Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 12:05
Можливий несподіваний результат. Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президетом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. Втім, він вважає, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат".

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

Він вважає, що зустріч з Путіним - це правильний крок.

"Я хотів би зустрітися з президентом РФ. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, бо це може принести неочікуваний результат", - заявив президент України.

Втім, Зеленський готовий до зустрічі у нормандському форматі.

"Я готовий до будь-якої зустрічі, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе розв'язати трагедію на Донбасі та питання Криму. Впевнений, що якщо Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що ми такого дозволити не можемо. Але не треба зосереджуватися нам на кокретній адженді, бо хто-зна, як піде зустріч", - заявив президент України.

Нагадаємо, у Зеленського оцінили, коли може відбутися зустріч з Путіним.

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