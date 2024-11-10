Кремль хочет объединить три крупнейшие нефтяные компании РФ, - ISW

Российские власти рассматривают слияние трех крупнейших нефтяных компаний - "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл". Это поможет заключить более выгодные энергетические сделки с незападными странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что российские чиновники и руководители ведут переговоры о вероятном слиянии государственных корпораций "Роснефть", "Газпром нефть" и независимой корпорации "Лукойл". Это должно сформировать вторую по величине нефтедобывающую компанию в мире.

Издание напомнило, что "главным игроком" в текущих переговорах является глава "Роснефти" и близкий соратник российского диктатора Владимира Путина Игорь Сечин. В публикации также отмечается, что слияние может быть направлено на получение более высоких цен на российскую нефть из Индии или Китайской Народной Республики (КНР).

В то же время, источники WSJ сообщили, что сделка все еще может быть изменена. Пока неясно, действительно ли Сечин возглавит объединенную компанию, а представители Кремля, "Газпром нефти", "Лукойла" и "Роснефти" отрицали факт переговоров.

В ISW напомнили, что "Газпром", как материнская компания "Газпром нефти", потеряла существенные доходы от падения продаж энергоносителей с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, не смог достичь соглашения с Китаем в начале 2024 года из-за разногласий по предложенному газопроводу "Сила Сибири-2".

Путин в своем обращении к Валдайскому клубу 7 ноября подчеркнул, что Россия готова продавать нефть, газ и ядерную энергию в КНР, чтобы компенсировать поставки энергоресурсов, которые Пекин потерял из-за западных санкций.

"Кремль, возможно, пытается укрепить свое влияние на мировом энергетическом рынке, чтобы достичь более выгодных энергетических сделок, особенно с КНР. Это вызвано падением доходов от международного экспорта энергоресурсов и увеличением федеральных расходов на национальную безопасность и оборону", - констатируют в ISW.