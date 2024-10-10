Договорилась с "Газпромом". Венгрия может увеличить импорт российского газа
Венгрия может нарастить закупки российского газа. Соответствующий меморандум был подписан с "Газпромом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook и "Газпром" в Telegram.
Венгерский чиновник провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
По словам Сийярто, "надежные поставки" газа в Венгрию "гарантируются" сотрудничеством страны с Россией и "Газпромом".
Чиновник напомнил, что Венгрия еще в 2021 году заключила долгосрочный контракт на поставки газа, что "обеспечивает безопасность поставок".
"Благодаря этому в 2024 году в нашу страну поступит 6,7 миллиарда кубометров российского газа по конкурентоспособным ценам. Сегодня MVM и "Газпром" подписали соглашение о сохранении этой благоприятной для Венгрии практики", - рассказал Сийярто.
Он не раскрыл детали соглашения. Но в "Газпроме" уточнили, что Сийярто и Миллер подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию.
Венгрия импортирует российский газ
Напомним, Венгрия является одним из ключевых торговых партнеров РФ в Европе. Будапешт отказывается предоставлять Украине военную помощь, срывает поддержку Украины со стороны ЕС и при этом продолжает налаживать отношения с Москвой.
В частности, Венгрия активно покупает российский газ. После 2024 года, когда транзит газа РФ через Украину прекратится, венгерские власти рассчитывают на импорт через Турцию.
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