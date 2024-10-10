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Договорилась с "Газпромом". Венгрия может увеличить импорт российского газа

Четверг 10 октября 2024 19:09
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Договорилась с "Газпромом". Венгрия может увеличить импорт российского газа Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер провели встречу (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Иван Носальский

Венгрия может нарастить закупки российского газа. Соответствующий меморандум был подписан с "Газпромом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook и "Газпром" в Telegram.

Венгерский чиновник провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По словам Сийярто, "надежные поставки" газа в Венгрию "гарантируются" сотрудничеством страны с Россией и "Газпромом".

Чиновник напомнил, что Венгрия еще в 2021 году заключила долгосрочный контракт на поставки газа, что "обеспечивает безопасность поставок".

"Благодаря этому в 2024 году в нашу страну поступит 6,7 миллиарда кубометров российского газа по конкурентоспособным ценам. Сегодня MVM и "Газпром" подписали соглашение о сохранении этой благоприятной для Венгрии практики", - рассказал Сийярто.

Он не раскрыл детали соглашения. Но в "Газпроме" уточнили, что Сийярто и Миллер подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию.

Венгрия импортирует российский газ

Напомним, Венгрия является одним из ключевых торговых партнеров РФ в Европе. Будапешт отказывается предоставлять Украине военную помощь, срывает поддержку Украины со стороны ЕС и при этом продолжает налаживать отношения с Москвой.

В частности, Венгрия активно покупает российский газ. После 2024 года, когда транзит газа РФ через Украину прекратится, венгерские власти рассчитывают на импорт через Турцию.

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