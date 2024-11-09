Фон дер Ляен предлагает Трампу увеличить поставки СПГ из США в ЕС вместо газа РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время разговора с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом предложила увеличить поставки в ЕС американского сжиженного природного газа (СПГ) вместо энергоснабжения из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

В ходе телефонной беседы фон эр Ляйен отметила важность конструктивного взаимодействия между Евросоюзом и Штатами.

"Общие интересы, например, - это одна из тем, которые мы затронули, я бы не сказала, что (мы ее) обсудили, - это... тема СПГ", - рассказала она журналистам в Будапеште о своей беседе с Трампом.

Президент Европейской комиссии отметила, что Европа до сих пор получает "многие СПГ через РФ".

"Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?" - сказала фон эр Ляен, и добавила, что этот вопрос можно обсуждать в связи с дефицитом торгового баланса между Штатами и Евросоюзом.

Вопрос импорта российского газа в Европу

Отметим, в прошлом году доля российского газа в Евросоюзе составила 15%, в то время как в 2021 году этот показатель был около 45%. Тут следует добавить, что подписанный в конце 2019 года между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" контракт на транзит газа из России через Украину истекает до конца текущего года, и Украина уже заявляла, что действие соглашения не продлит.

При этом, несмотря на попытки стран Европы уменьшить зависимость от российского газа, в мае РФ вновь стала топ-поставщиком, впервые почти за два года обойдя США.

Почему это произошло и как Евросоюз намерен ударить по доходам России от поставок сжиженного газа, - можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций против России ЕС хочет запретить перевалку российского СПГ в портах Европы.

Добавим, в августе стало известно, что в парламенте Франции нацелились на запрет импорта российского СПГ.

Но из-за того, что Москва до сих пор остается одним из топ-поставщиков, цель Евросоюза по отказу от российской энергии до 2027 года можно назвать труднодоступной. В конце сентября в статье Bloomberg, перевод которой публиковало РБК-Украина, объяснялось, почему Европа не может слезть с "газовой иглы" РФ .