Китай просит своих граждан в России "быть осторожными" из-за нового закона о призыве, - ISW

Фото: Китай предостерег своих граждан в России из-за нового закона о призыве (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай предупредил своих граждан, проживающих в России, о новом законе, который обязывает служить иностранцев в российских вооруженных силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Гонконгское издание South China Morning Post 26 февраля сообщило, что консульство Китая в России призвало китайских граждан, проживающих в России, "обратить внимание" на новый российский закон, принятый в ноябре 2025 года.

Он требует от мужчин-постоянных жителей в возрасте от 18 до 65 лет пройти не менее одного года службы в российской армии, чтобы подать заявку на получение российского гражданства или вида на жительство.

Этот закон предусматривает исключения для:

  • граждан Беларуси;
  • мужчин, которые предоставляют доказательства того, что они уже выполнили требование о службе в российской армии;
  • мужчин, которые предоставляют документы из российских военных призывных и вербовочных центров о том, что они непригодны к военной службе.

Российские государственные СМИ в то время не обнародовали эти аспекты указа.

Отмечается, что консульство Китая не предупреждало своих граждан непосредственно об опасности службы в российской армии, но призвало "принимать осторожные решения", чтобы "обеспечить законный статус проживания в России".

Как утверждают аналитики, предупреждение консульства является признаком того, что Китай может быть обеспокоен тем, что Россия заставит своих граждан, проживающих в России, проходить военную службу на основании этого закона.

Россия проводила рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов и принуждала их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации.

Принуждение иностранцев к службе в российской армии как условие для получения вида на жительство или гражданства является значительным усилением механизмов набора в армию.

ISW недавно зафиксировало признаки того, что Кремль готовится к призыву резервистов, чтобы компенсировать нехватку личного состава из-за замедления темпов набора в российскую армию.

"Заявление консульства Китая может быть дополнительным признаком того, что Россия готова провести призыв резервистов и применить другие механизмы принудительного набора, которые могут коснуться ее граждан, проживающих в России", - отмечают аналитики.

 

Китайцы на войне РФ против Украины

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что на стороне России в войне против Украины воюют более 100 граждан Китая.

По словам двух официальных лиц США и бывшего сотрудника западной разведки, китайцы, которые воюют на стороне российских военных, являются наемниками. Очевидно, они не имеют прямых связей с правительством Китая. Также бывший чиновник уточнил, что на стороне РФ воюют около 200 китайских наемников.

В то же время китайские военные офицеры с одобрения Пекина находились на театре боевых действий в тылу России, чтобы извлечь тактические уроки из войны.

Также известно, что в 2025 году украинские военные на одном из направлений Донецкой области захватили в плен двух китайцев. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский показал видео с пленными.

Зеленский на днях рассказал, что россияне вербуют китайцев через TikTok. Также он сказал, что Украина готова обменять пленных, но исключительно в обмен на украинских военных из российского плена.

Также мы писали, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, привлечение бойцов КНР в армию России может иметь серьезные последствия для Китая. Он пояснил, что после этого Пекин может потерять наиболее нужные для него рынки.

