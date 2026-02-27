Китай просит своих граждан в России "быть осторожными" из-за нового закона о призыве, - ISW

Гонконгское издание South China Morning Post 26 февраля сообщило, что консульство Китая в России призвало китайских граждан, проживающих в России, "обратить внимание" на новый российский закон, принятый в ноябре 2025 года.

Он требует от мужчин-постоянных жителей в возрасте от 18 до 65 лет пройти не менее одного года службы в российской армии, чтобы подать заявку на получение российского гражданства или вида на жительство.

Этот закон предусматривает исключения для:

граждан Беларуси;

мужчин, которые предоставляют доказательства того, что они уже выполнили требование о службе в российской армии;

мужчин, которые предоставляют документы из российских военных призывных и вербовочных центров о том, что они непригодны к военной службе.

Российские государственные СМИ в то время не обнародовали эти аспекты указа.

Отмечается, что консульство Китая не предупреждало своих граждан непосредственно об опасности службы в российской армии, но призвало "принимать осторожные решения", чтобы "обеспечить законный статус проживания в России".

Как утверждают аналитики, предупреждение консульства является признаком того, что Китай может быть обеспокоен тем, что Россия заставит своих граждан, проживающих в России, проходить военную службу на основании этого закона.

Россия проводила рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов и принуждала их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации.

Принуждение иностранцев к службе в российской армии как условие для получения вида на жительство или гражданства является значительным усилением механизмов набора в армию.

ISW недавно зафиксировало признаки того, что Кремль готовится к призыву резервистов, чтобы компенсировать нехватку личного состава из-за замедления темпов набора в российскую армию.

"Заявление консульства Китая может быть дополнительным признаком того, что Россия готова провести призыв резервистов и применить другие механизмы принудительного набора, которые могут коснуться ее граждан, проживающих в России", - отмечают аналитики.