Путин не готов к компромиссу: в ISW назвали условия для уступок со стороны Кремля

Кремль не выражает никаких признаков того, что он готов к реальным уступкам или поиску компромиссных решений в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Институт изучения войны продолжает оценивать, что США и Европа пока не смогли опровергнуть "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина.
Согласно данным аналитиков, Соединенные Штаты и европейские партнеры имеют возможность изменить стратегический расчет РФ.
Чтобы заставить Москву пойти на уступки, нужно применить механизмы дополнительного давления.
"Необходимы усиление военного потенциала Украины, санкции и арест иностранных российских активов, а также ограничение доступа России к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий", - отмечают в сообщении ISW.
Россия продолжает реализацию стратегии, направленной на полное истощение Украины перед возможными переговорами. По данным аналитиков, оккупанты имеют целью разделить энергосистему Украины на изолированные "острова", чтобы вызвать длительный блэкаут в ключевых регионах и парализовать логистику ВСУ.
Параллельно с энергетическим террором Кремль ведет сложную политическую игру на международной арене. В частности, Москва пытается заставить администрацию Дональда Трампа отказаться от поддержки Украины, выдвигая ультиматумы, фактически требующие капитуляции Киева.
Россия использует угрозу полного разрушения украинской инфраструктуры как рычаг влияния, чтобы склонить Вашингтон к прекращению военной помощи и признанию оккупированных территорий российскими.
Напомним, ранее Институт изучения войны заявлял, что сейчас российское военное командование начало процесс оптимизации своих сил, готовясь к длительному ведению позиционной войны.
Вместо попыток быстрого прорыва фронта, агрессор сосредотачивается на истощении украинских оборонительных возможностей и закреплении на уже захваченных рубежах.