Путин не готов к компромиссу: в ISW назвали условия для уступок со стороны Кремля

Институт изучения войны продолжает оценивать, что США и Европа пока не смогли опровергнуть "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина.

Согласно данным аналитиков, Соединенные Штаты и европейские партнеры имеют возможность изменить стратегический расчет РФ.

Чтобы заставить Москву пойти на уступки, нужно применить механизмы дополнительного давления.

"Необходимы усиление военного потенциала Украины, санкции и арест иностранных российских активов, а также ограничение доступа России к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий", - отмечают в сообщении ISW.

Переговорная тактика РФ

Россия продолжает реализацию стратегии, направленной на полное истощение Украины перед возможными переговорами. По данным аналитиков, оккупанты имеют целью разделить энергосистему Украины на изолированные "острова", чтобы вызвать длительный блэкаут в ключевых регионах и парализовать логистику ВСУ.

Параллельно с энергетическим террором Кремль ведет сложную политическую игру на международной арене. В частности, Москва пытается заставить администрацию Дональда Трампа отказаться от поддержки Украины, выдвигая ультиматумы, фактически требующие капитуляции Киева.

Россия использует угрозу полного разрушения украинской инфраструктуры как рычаг влияния, чтобы склонить Вашингтон к прекращению военной помощи и признанию оккупированных территорий российскими.