ВСУ достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная: карты боев

Украинские силы добились больших успехов в Харьковской области и в направлении Сватово-Кременная. Оккупанты теряют потенциал под Бахмутом и продолжают систематически обстреливать мирных жителей на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Бои в Луганской области

Многочисленные российские источники сообщали, что российские силы, в том числе части 144-й мотострелковой дивизии и ее 254-го мотострелкового полка, что украинские атаки зафиксированы на участке Сватово-Кременная.

Один известный российский блогер сообщил, что украинские войска взяли российский опорный пункт возле Червонопоповки (примерно в 5 км к северо-западу от Кременной), где, по оценке ISW, украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря.

Российские источники утверждали, что украинские силы перегруппировываются и перебрасывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступательных операций на линии Кременная-Сватово.

Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивала ISW. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил 27 декабря, что российские войска занимают 1,6 процента территории Харьковской области.

Украинские силы, вероятно, освободили Дворичную, Новомлынск и Тавильжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломийчиху в Луганской области, учитывая, что как российские, так и украинские источники сообщали об обстрелах этих населенных пунктов со стороны России 27 декабря.

Бои в Донецкой области

Российские силы в Бахмуте могут приближаться к кульминации, как это произошло с российскими войсками в Херсоне в августе 2022 года.

Боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил 27 декабря, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от десяти до пятнадцати военнослужащих.

Российские силы аналогичным образом выродились из ротных и батальонных тактических групп в отдельные группы размером с отделение, когда российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года.

Темпы продвижения российских вооруженных сил в районе Бахмута в последнее время замедлились из-за растущей нехватки личного состава и боеприпасов, что, вероятно, помешает им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшем будущем. Сообщения об использовании российскими военными групп размером с отделение, вероятно, являются результатом длительной войны на истощение и указывают на деградацию более крупных доктринальных формирований выше уровня взвода.

Ситуация на юге

Российские силы продолжают укреплять позиции на юге Украины и продолжают обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Геолокационные спутниковые снимки показали, что российские войска установили оборонительные рубежи примерно в 70 км к востоку от Токмака и вырыли траншеи вокруг радиолокационной станции в Лазурном на юго-востоке Крыма.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские силы продолжают обстреливать правобережную Херсонскую область, но украинцы в ответ ведут ответный огонь по российским позициям на левом берегу Днепра.

Российские силы продолжали наносить удары по украинским объектам, а именно по фабрике, частным и многоквартирным домам в Херсоне, несмотря на сообщения о нехватке боеприпасов на Донецком направлении.

Российские силы также обстреляли портовые районы в Очакове и населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской и Днепропетровской областях.

Таким образом, российские силы, по-видимому, отдают приоритет ведению артиллерийского огня по густонаселенным районам на юге Украины и удержанию стабилизированной линии фронта вдоль реки Днепр, а не переброске боеприпасов в районы Авдеевки и Бахмута, которые, как сообщается, испытывают нехватку.

Украинские силы продолжали обстреливать российские тылы. Источники в украинских социальных сетях сообщили, что украинские силы нанесли удар по российской базе с мобилизованными людьми в Тытово (примерно в 75 км к западу от Мариуполя). которыми были сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), недалеко от Новобелозеровки (примерно 57 км к северо-западу от Мелитополя).

Ранее мы писали, что в Луганской области ВСУ продолжают продвигаться в районе Сватово - Кременная, в Донецкой области войска РФ не прекращают штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а под Мелитополем Запорожской области враг готовится к "битве века".

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