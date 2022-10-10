В Кременчуге слышны звуки взрывов

"В Кременчуге слышали взрыв. Оставайтесь в укрытиях. Не публикуйте фото и видео", - говорится в сообщении.

Кременчугский городской голова Виталий Малецкий призвал сохранять покой. Воздушная тревога была объявлена еще в 16.40.

"Ждите официальную информацию", - заявил Малецкий.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе работает ПВО.

Обновлено 17:54

Виталий Малецкий заявил , что в результате уничтожения вражеской цели обломки упали во двор в нескольких районах.

"Это говорит о том, что во время воздушной тревоги жизненно важно находиться в укрытии", - говорится в сообщении.

Дмитрий Лунин сообщил , что силами ПВО была сбита ракета в Кременчугском районе.

Обновлено 17:57

Глава Полтавской области уточнил, что удалось сбить две ракеты.

"Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.