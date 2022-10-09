В Кременчуге раздались взрывы, работает ПВО

Сегодня, 9 октября, в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги. В городе работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Во время тревоги, как заявил мэр, ПВО сбила несколько иранских БПЛА-камикадзе.

Как позже отметил городской голова, тревога была объявлена из-за объектов, похожих на беспилотники.

Малецкий призывает горожан находиться в укрытиях. Все подробности обещают раскрыть позже.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 октября россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственное сооружение.

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