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В Кременчуге раздались взрывы, работает ПВО

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Воскресенье 09 октября 2022 12:46
В Кременчуге раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Кременчуге раздались взрывы, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 октября, в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги. В городе работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Малецкий призывает горожан находиться в укрытиях. Все подробности обещают раскрыть позже.

"Слышны звуки взрывов! Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Подробная информация впоследствии", - пишет мэр.

Как позже отметил городской голова, тревога была объявлена из-за объектов, похожих на беспилотники.

Обновлено в 13:34

Во время тревоги, как заявил мэр, ПВО сбила несколько иранских БПЛА-камикадзе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 октября россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственное сооружение.

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Российская Федерация Кременчуг Полтавская область
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