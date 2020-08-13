Кредити під 1700% річних: у НБУ порадили, як уберегтися

Небанківські фінансові установи у своїй рекламі можуть пропонувати "кредити під 0% за 10 хвилин", "кредити без довідки про доходи", "кредити позичальникам з поганою кредитною історією". Але насправді ставка може становити 100%, 700% і навіть 1700% річних.

Про це йдеться в роз'ясненні прес-служби Національного банку України.

У НБУ наводять три головні правила, які допоможуть запобігти ситуаціям, коли кредит "під 0%" на ділі виявляється кредитом "під 1700%".

Правило перше. У НБУ радять звертати увагу, що ставка 0% або 0,01% за мікрокредитом може діяти впродовж пільгового періоду. Наприклад, 5 днів. Після цього вступають у дію звичайні тарифи. А тут можуть ховатися 100%, 700% і навіть 1700% річних.

Правило друге. Потрібно звертати увагу, що небанківські фінустанови вказують ставку за кредитом 1-2%. Але це ставка за один день. Зважаючи на невеликий платіж, умовно 10-20 гривень у день, клієнт може не перейматися через прострочення та невчасне виконання своїх зобов’язань. Проте після цього спрацьовують штрафи, комісії та нараховується пеня.

Правило третє. Потрібно відразу чітко розібратися з графіком погашення кредиту та штрафами у випадку прострочення. Саме штрафи можуть збільшити ваш борг у рази.

Деякі мікрофінансові компанії у випадку прострочки автоматично збільшують ставку за кредитом. До того ж додається ще й штраф (наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочки і ще плюс 2% кожного наступного дня) та пеня (наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочки).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі.

Як повідомляло РБК-Україна, нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах запрацюють із 1 вересня 2020 року. Банки зобов’язані публікувати актуальну та достатню за обсягом інформацію про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики.