НБУ посилив вимоги до банківської реклами кредитів та депозитів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Реклама повинна містити інформацію про реальні річні процентні ставки

Національний банк України (НБУ) ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі. Вимоги набудуть чинності з 1 вересня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, з вересня також запрацюють і вимоги до розкриття інформації про фінансові послуги на веб-сайтах банків.

Відповідно до нових вимог реклама повинна містити основні умови отримання кредиту чи розміщення депозиту. Для кредиту має бути зазначено реальну річну процентну ставку, максимальну суму кредиту та його термін. Для депозиту - процентну ставку, термін вкладу, валюту та мінімальну суму. Також реклама фінансових послуг не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації.

На власних веб-сайтах банки повинні розкрити повну, достовірну та актуальну інформацію про послуги, їх повну вартість для споживача, умови отримання та ризики. Для кредиту потрібно розкрити, зокрема, повну річну процентну ставку, загальні витрати споживача (включаючи не лише проценти, але й комісії банку, а також платежі за супутніми та додатковими послугами за їх наявності), періодичність виплати тіла кредиту, процентів та комісій, а також штрафи та пеню у випадку прострочення платежів. Для депозиту потрібно вказати процентну річну ставку, термін вкладу, умови дострокового зняття, платежі за додаткові та супутні послуги банку тощо. Усі примітки та уточнення повинні зазначатися однаковим за розміром і кольором шрифтом, що й умови надання послуги.

Також на веб-сайтах мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення коштів на депозит.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки за новими депозитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних, що на 0,1 п. п. вище, ніж у березні (11,7% %).

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).

Автор: Олександр Білоус