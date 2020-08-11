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Нові вимоги до банків: калькулятори на сайтах та реальні ставки

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 14:03
Нові вимоги до банків: калькулятори на сайтах та реальні ставки
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Банки будуть зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом

Нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах запрацюють із 1 вересня 2020 року. Банки зобов’язані публікувати актуальну та достатню за обсягом інформацію про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, усі банки повинні надавати повну інформацію про кредити та депозити для громадян на веб-сайті в єдиному уніфікованому форматі.

Насамперед банки зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість для клієнта, строк послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші.

Також на веб-сайтах банків мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення коштів на депозит.

Також у рекламі обов’язково повинні бути вказані основні характеристики послуги:

  • для кредиту - реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк;
  • для депозиту - річна процентна ставка, строк вкладу, валюта та мінімальна сума.

Ці вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах та на інтернет-банерах.

У НБУ звертають увагу на те, що вимоги стосуються лише реклами конкретних продуктів або послуг для громадян і не розповсюджуються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив нові вимоги до розкриття банками інформації про споживчі кредити та депозити в рекламі.

Відзначимо, станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків, а порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.

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