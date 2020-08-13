Кредиты под 1700% годовых: в НБУ посоветовали, как уберечься

Небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать "кредиты под 0% за 10 минут", "кредиты без справки о доходах", "кредиты заемщикам с плохой кредитной историей". Но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Национального банка Украины.

В НБУ приводят три главные правила, которые помогут предотвратить ситуации, когда кредит "под 0%" на деле оказывается кредитом "под 1700%".

Правило первое. В НБУ советуют обращать внимание, что ставка 0% или 0,01% за микрокредитом может действовать на протяжении льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Правило второе. Нужно обращать внимание, что небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%. Но это ставка за один день. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 гривен в день, клиент может не беспокоиться за просрочку и несвоевременное исполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня.

Правило третье. Нужно сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки. Именно штрафы могут увеличить ваш долг в разы.

Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждого следующего дня) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.

Как сообщало РБК-Украина, новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах заработают с 1 сентября 2020 года. Банки обязаны публиковать актуальную и достаточную по объему информацию о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках.