Кредиты под "ноль" и до 15 000 гривен на электричество: кто сможет получить помощь от правительства

Правительство поддержит малый и средний бизнес во время жестких обесточиваний (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство запускает пакет государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, чтобы помочь предпринимателям пережить сложный энергетический период. Воспользоваться ею смогут и ветераны и ветеранки, которые ведут собственное дело.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Минветеранов" в Facebook.

Одноразовая помощь до 15 000 гривен

ФОПы 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах - заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие критические сервисы - могут получить от 7 500 до 15 000 гривен. Размер выплаты зависит от количества наемных работников (минимум один).

Как получить

Заявку подают через портал "Дія". После верификации банками-партнерами средства перечисляет Государственная служба занятости. Их можно потратить на энергооборудование, ремонт, топливо для генераторов или оплату электроэнергии.

Кредит 0% на генераторы и батареи

Предприятия, соответствующие условиям программ 5-7-9%, могут получить целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторов с нулевой ставкой. Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Условия:

  • кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров;
  • срок до 3 лет;
  • максимальная сумма - до 10 млн гривен.

Цель поддержки

Эти меры позволяют малому и среднему бизнесу, в частности ветеранам-предпринимателям, продолжать работу, обеспечивать функционирование пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в условиях энергетического кризиса.

Подчеркнем, что больше деталей, а также дату старта программы обнародует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также о том, как ветеранам в Киеве получить грант на создание или развитие собственного бизнеса: куда обращаться и какие документы подавать.

Ранее мы писали о том, что депутаты Киевсовета внесли изменения в городскую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". Они предусматривают, в частности, частичную компенсацию расходов на приобретение женских бронежилетов.

Кроме того, мы рассказывали, где ветераны могут бесплатно получить правовую помощь.

