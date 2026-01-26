Кредиты под "ноль" и до 15 000 гривен на электричество: кто сможет получить помощь от правительства

Одноразовая помощь до 15 000 гривен

ФОПы 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах - заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие критические сервисы - могут получить от 7 500 до 15 000 гривен. Размер выплаты зависит от количества наемных работников (минимум один).

Как получить

Заявку подают через портал "Дія". После верификации банками-партнерами средства перечисляет Государственная служба занятости. Их можно потратить на энергооборудование, ремонт, топливо для генераторов или оплату электроэнергии.

Кредит 0% на генераторы и батареи

Предприятия, соответствующие условиям программ 5-7-9%, могут получить целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторов с нулевой ставкой. Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Условия:

кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров;

срок до 3 лет;

максимальная сумма - до 10 млн гривен.

Цель поддержки

Эти меры позволяют малому и среднему бизнесу, в частности ветеранам-предпринимателям, продолжать работу, обеспечивать функционирование пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в условиях энергетического кризиса.

Подчеркнем, что больше деталей, а также дату старта программы обнародует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.