Кредит Украине от США на 7,8 млрд долларов: какими могут быть условия

По информации РБК-Украина, предложения реформ, которые и должны войти в условия кредитования, США уже передали украинской стороне. Детали не разглашаются, но, по словам собеседников, перечень реформ перекликается со списком, переданным Украине еще в сентябре прошлого года.

Как удалось узнать РБК-Украина, в частности в новых предложениях от США речь идет о реформах в Счетной палате, которая занимается аудитом использования государственных средств. По мнению США, СП должен быть политически максимально независимым органом, в том числе по контролю за использованием западной помощи.

Предложения от США также содержат реформы в таможенной сфере, предусматривают усиление НАБУ относительно полномочий по "прослушиванию", а также ряд изменений в работе БЭБ и АРМА. Поднимается и вопрос действия "правок Лозового", которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности за коррупционные деяния после окончания срока досудебного расследования.

Несколько источников РБК-Украина подтвердили, что реформы касаются, в частности, именно этих направлений. "Это предварительные условия, которые США выдвигают нам для получения траншей", - сказал один из собеседников, знакомый с содержанием переданного документа.

"По повожу условий. Мы знаем, что есть некоторые условия использования этих средств. Пока что я не могу говорить именно об этом. Но я могу сказать, что наш Конгресс имеет большой интерес убедиться, что, предоставляя эту помощь, мы действуем в соответствии с усилиями Украины также делать шаги, трансформирующие страну", - заявила изданию посол США в Украине Бриджит Бринк.