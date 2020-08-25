Кредит МВФ: голова НБУ обговорив з керівником посольства США умови співпраці

Продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом, реформа корпоративного управління у державних банках, зниження частки поганих кредитів у державних банках. Такі теми обговорювалися під час зустрічі голови Національного банку Кирила Шевченка з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила Квін, місяць тому відбулася перша зустріч з Шевченком у форматі Великої сімки.

"Раді почути, що ви плануєте продовжувати послідовну політику Національного банку. Нас дуже тішить, що ми з вами "в одному човні" у питанні реформи корпоративного управління у державних банках, яку ви плануєте продовжувати і посилювати. І, звісно, ми раді, що ви готові вирішувати такі виклики як зниження частки поганих кредитів у державних банках", - сказала вона.

Шевченко зазначив, що минулого тижня він розпочав зустрічі з наглядовими радами державних банків, на яких підтвердив підтримку НБУ корпоративного управління.

"У цьому питанні працює універсальне правило: чим краще вибудувана система корпоративного управління, тим кращі показники має фінансова установа. Також нам необхідно вирішити питання роботи державних банків з поганими кредитами. Питання болюче, ми будемо продовжуємо спільну роботу з банками заради його вирішення", - сказав він.

Голова НБУ зазначив, що центробанк виконав усі зобов’язання у сфері його відповідальності у межах програми співпраці з МВФ.

Також вони обговорили посилення співпраці між Україною та США, зокрема у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Для виділення наступних траншів Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.

Відзначимо, Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL), що означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.